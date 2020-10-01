Dev operasyonda şaşırtan görüntü! Uyuşturucuyu peruğunun altına gizlemiş

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat Mahallerinde 955 personelle drone, helikopter ve dedektör köpek destekli operasyonla uyuşturucu satıcısı 24 şahsı gözaltına aldı. Uyuşturucu satıcısı bir şüphelinin peruğunun altına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikametlerde ve şüphelilerin üst aramalarında 2 kilo 735 gram esrar, 1 Kilo 360 gram Metamfetamin (Ateş - Buz), 1 Kilo 778 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 483 gram Eroin, 176 Adet Ecstasy Hap, 246 Adet Captagon Hap, 7 Adet Hassas Terazi, 4 Adet Tabanca, 2 Adet Pompalı Tüfek ele geçirdi. Olaylarla ilgili olarak 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.