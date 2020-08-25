Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da yaptığı toplantıda genç oyuncuların şans bulacağı B Takımlar Ligi'ni kurma kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada organizasyona katılımın isteğe bağlı olacağı ve şampiyona 5 milyon TL ödül verileceği bilgisi de yer aldı.
25.08.2020 17:49 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:50
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva'da bir toplantı gerçekleştirdi ve önemli bir karar aldı. TFF'den yapılan açıklamaya göre profesyonel statüde düzenlenecek ve Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi kuruldu. Lige katılımın isteğe bağlı olacağı ifade edildi.
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GENÇ OYUNCULAR FORMA GİYECEK
Bu ligde belirli kriterlerle Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra genç oyuncuları da forma giyebilecek.
ŞAMPİYONA 5 MİLYON TL
Ligde sezonu şampiyon tamamlayan takıma 5 milyon, lig ikincisine 3 milyon, lig üçüncüsüne de 2 milyon lira ödül verilecek.