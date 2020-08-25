Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da yaptığı toplantıda genç oyuncuların şans bulacağı B Takımlar Ligi'ni kurma kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada organizasyona katılımın isteğe bağlı olacağı ve şampiyona 5 milyon TL ödül verileceği bilgisi de yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva'da bir toplantı gerçekleştirdi ve önemli bir karar aldı. TFF'den yapılan açıklamaya göre profesyonel statüde düzenlenecek ve Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi kuruldu. Lige katılımın isteğe bağlı olacağı ifade edildi.

GENÇ OYUNCULAR FORMA GİYECEK

Bu ligde belirli kriterlerle Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra genç oyuncuları da forma giyebilecek.

ŞAMPİYONA 5 MİLYON TL

Ligde sezonu şampiyon tamamlayan takıma 5 milyon, lig ikincisine 3 milyon, lig üçüncüsüne de 2 milyon lira ödül verilecek.

Kaynak: AA