Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi

Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Alınan karar, Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile duyruldu. Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve bu kapsamda ilimizde bugünden itibaren maske kullanımına yönelik denetimlerin aşağıda belirtilen esaslara göre artırılması gerekmektedir. Buna göre Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlarımızın/iş yerlerinin ikaz edilmesine.

900 LİRA PARA CEZASI UYGULANACAK

Pazartesi gününden itibaren ise maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza ülke gelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi" denildi. Açıklamada, lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerin (turizm işletme belgeli olanlar dahil) en az haftada 2 kez olmak denetleneceği, özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekanlarına dönüşebilecek yeme içme yerlerinde denetimlerin arttırılacağı bildirildi.

BİR YASAK HABERİ DE ÇORUM'DAN

Çorum Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında toplu kullanım alanlarında maske takmayanlara 900 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra maske kullanımının da son derece önem taşıdığı vurgulandı. Bu nedenle maske takma konusunda yeterli alışkanlığa sahip olmayan kişiler ile toplumun maske kullanımı konusunda istenilen seviyeye gelebilmesi için denetimlerin zorunlu hale geldiği belirtildi.İçinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması amacıyla maske kullanımına yönelik denetimlerin artılacağı belirtilen açıklamada, "Toplu kullanım alanlarında maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden kişilere İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

TOKAT'TA DA YASAK GELDİ

Vali Balcı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Tokat'ta açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Tüm Tokat'ta açık ve kapalı alan olmak üzere her yerde maske takmak zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle koronavirüs salgınının hızlı yayılım eğilimi gösteren yapısının engellenmesi ve bulaşma hızının durdurularak ilimizdeki sosyo-ekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi amacıyla vatandaşlarımızın tamamının ikametlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz. Bu zorunluluğa uymayanlara idari para cezası uygulanacaktır" dedi.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKILAMAYAN İL SAYISI 51'E YÜKSELDİ

Öte yandan, koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 50'ye yükseldi. Maske kullanımının zorun olduğu iller şu şekilde:

İstanbul, Ankara, Bursa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.