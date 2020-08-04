Sivasspor, Jorge Felix ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezonun ilk transferini yaptı ve İspanyol futbolcu Jorge Felix'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçen sezon Polonya 1. Lig ekiplerinden Piast Gliwice forması giyen Jorge Felix ile kulüp tesislerinde başkan Mecnun Otyakmaz'ın da hazır bulunduğu törende 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

GEÇEN SEZON YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

İspanya'nın başkenti Madrid'de 22 Ağustos 1991'de dünyaya gelen Jorge Felix Munoz Garcia, futbola Atletico Madrid alt yapısında başladı.

Colonia Moscardo, Getafe, AD Alcorcon, Trival Valderas, Rayo Majadahonda ve Lleida Esportiu formaları giyen Felix, son olarak Piast Gliwice'de top koşturdu.

Forvet arkası olarak görev yapan Felix, geçen sezon Polonya'da 33 maçta 16 gol 4 asist yaparak yılın futbolcusu seçilmişti.