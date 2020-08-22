Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü

Red Hot Chilli Peppers'ınismini taşıyan çıkış albümünde çalan ve grubun 1984 yılındaki ilk ABD turnesine katılan gitarist Jack Sherman 64 yaşında hayatını kaybetti.

HUZUR İÇİNDE OLMASI TEMENNİ EDİLDİ

BBC'nin haberine göre: Red Hot Chilli Peppers'ın ikinci albümündeki şarkıların yazılmasına da katkıda bulunan Sherman'ın ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Grubun Twitter'daki resmi hesabında "Jack Sherman'ın öbür dünyaya huzur içinde göçmesi" dileğinde bulunuldu.

Bob Dylan ve George Clinton gibi sanatçılarla da çalışan Sherman, Red Hot Chilli Peppers'ın kurucu üyesi gitarist Hillel Slovak'ın yerine geçmiş, grup 1985'de yoluna yine Slovak ile devam etmeye başlamıştı.