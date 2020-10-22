Kırıkkale'den yeni düzenlenme: Kovid-19 tedbirleri kapsamında ölen vatandaşların defnedilme bilgilerine yer verilmeyecek

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, vefat eden vatandaşların defin günü, yeri ve saati duyurulmayacak.

Kırklareli Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni kararlar aldı. Kurul kararınca il sınırları içerisinde vefat eden kişilere ilişkin, camilerde ve belediyelerce yapılan anonslara kısıtlama getirildi.

ÖLÜMLERLE İLGİLİ ANONS VE DUYURU YOK

Bu kapsamda anons ve selalarda vefat eden vatandaşların kimlik bilgilerinin dışında, defin günü, defin yeri ve saati konusunda ayrıntılı bilgi verilmemesine, belediye başkanlıkları, müftülüklerce ölümlerle ilgili anons ve duyuru yapılmamasına karar verildi.

MEVLİTLERE DE KISITLAMA

Salgın süresince mevlitler, birinci derece yakın akrabaların katılımıyla sınırlı tutulacak şekilde düzenlenebilecek.

Ayrıca belediye ve camilerden, 3 saat aralıklarla vatandaşlar tedbirler hakkında bilgilendirilecek.