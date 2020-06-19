Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü

Merkez Çukurova ilçesinde Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evlerinde 10 yıllık evli ve 2 çocuk sahibiMehmet Karakuş (35) ile eşi Venera Karakuş (32) arasında çocuklarının evde olmadığı sırada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eşlerden biri mutfaktan bıçak alarak diğerine saldırdı. Bıçaklı boğuşma sonucu her ikisi de yaralandı. Bağırma ve yardım çığlıklarını duyup, eve gelen apartman sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirip, yaralı kadını otomobil ile yakındaki özel hastaneye götürdü.

KOCA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Mehmet Karakuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karakuş'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Venera Karakuş'un ise ağır yaralı olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.