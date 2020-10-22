Silahla çatışırken 1 kişiyi ağır yaralamıştı! Polis nefes kesen operasyonla yakaladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşanma esnasında olduğu eşinin babası ile tartışırken havaya açılan ateş sonucu 1 kişinin ağır yaralanmasına neden olan şahıs ve arkadaşı, alışveriş yapan vatandaş rolüne giren polis ekiplerince markette yakalandı.

TARTIŞMANIN BÜYÜMESİ ÜZERİNE SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Olay, iki gün önce Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşinin babası ile konuşmak için arkadaşı F.K.ile Billur Sokak'taki evine giden F.T.ile kayınpederi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.T. ve kayınpederi arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmayı duyup merakla balkona çıkan Taner Çakmak ise başına isabet eden saçmalar ile yaralandı. Çakmak'ın yaralandığını görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, çatışan şahıslar ise olay yerinden kaçtı.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen ambulansa alınan ağır yaralı Çakmak, sevk edildiği özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından çatışmaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube ekipleri, F.T. ve arkadaşı F.K.'yı Körfez ilçesinde takip sonucu, olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şahıs, Körfez Adliyesine sevk edildi.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Öte yandan, polislerin, çatışmaya karışan damat F.T. ve arkadaşı ve F.K.'yı yakalama anları ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde arkadaşı F.K. ile buluşmak için Körfez ilçesinde bir marketin önüne gelen F.T., o sırada alışveriş yapma rolüne giren polis ekiplerince kıskıvrak yakalanıyor. Polis ekiplerinin olaydaki silahlarla yakaladığı şahıslar, market önünde yere yatırılıp etkisiz hale getirildikten sonra polis aracına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürülüyor.