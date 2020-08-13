Son dakika: Kocaeli'de jandarmaları taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 17 asker yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, jandarmaların bulunduğu midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 17 asker yaralandı.

BİNANIN DUVARINA ÇARPARAK DURDU

Kaza, 13.00 sıralarında Körfez ilçesi, Hacıosman Mahallesi Nihal Atsız sokak üzerinde meydana geldi. Jandarma askerlerini taşıyan midibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazanın ardından minibüs bir binanın duvarına çarparak durabildi.

Olay yerinde çok sayıda jandarma personeli yaralandı. Yaralılar için bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bir kişi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hastaneye sevki devam ediyor.