Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı

İsveç televizyonu TV4'ün ünlü muhabiri Jenny Strömstedt, canlı yayında Başsavcı Krister Petersson ile 34 yıl önce cinayete kurban giden İsveç'in eski Başbakanı Olof Palme soruşturmasına ilişkin yaptığı röportaj sırasında bayıldı.

11.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:05

28 Şubat 1986'da suikasta kurban giden Başbakanı Palme'nin katil zanlısının İsveçli Stig Engström olduğunun açıklanmasının ardından canlı yayın kazası yaşandı.

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YERE YIĞILDI

Suikast dosyasının Başsavcısı Petersson ile röportaj yapan TV4 televizyonunun muhabiri Strömstedt, canlı yayında yere yığıldı, kısa süre sonra programda reklam arası verildi. Daha sonra hastaneye kaldırılan Strömstedt'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

NEDEN BAYILDIĞINI ANLAYAMADI

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden açıklama yayımlayan Strömstedt, neden bayıldığını anlayamadığını belirterek, "Uykumu iyi alıyorum, beslenmem de düzenli. Bazen düzenli yaşayan insanlarda da tansiyon düşüklüğü yaşayabiliyormuş." ifadesini kullandı.

CİNAYET OLAYININ GEÇMİŞİ

Sosyal Demokrat lider Palme, 28 Şubat 1986'da başkent Stockholm'ün merkezinde suikasta uğramıştı. Gece, eşi Lisbet Palme ile sinemadan çıkarken vurulan Olof Palme, karnına isabet eden iki kurşunla kaldırımda can vermişti. Saldırıda, eşi Lisbet Palme de yaralanmıştı.