Hatay'ın İskenderun ilçesinde yine orman yangını çıktı

Dün Hatay'da yaşanan bombalı saldırıdan sonra şimdi de İskenderun'a bağlı Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer sevk edildi. Ekipler, yangına müdahalesini sürdürüyor.

HATAY'DA TERÖR ÖRGÜTÜ ORMAN YAKARAK SALDIRIDA BULUNMUŞTU

Terör örgütü PKK'nın uzantısı olan 'Ateşin Çocukları' insiyatifi, Hatay'da birçok noktada yangın çıkarmıştı. Yangın günlerce sürerken, yerleşim yerlerine de sıçramıştı. Birçok insan evini, arabasını, dükkanını kaybederken, sorumluları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatılmıştı. Terör örgütü PKK'nın Amanos üzerinden bölgede sabotaj saldırıları planladığı öğrenilmişti.