Tecavüzle suçlanan Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, tecavüzle suçlanan bağımsız milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verdi.

NE OLDU?

HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik'in, seçim çalışmalarını yürüttüğü sırada evine çağırdığı genç kadına tecavüz ettiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan kadın, Çelik'in kendisine, "Bana bir şey olmaz, ben milletvekiliyim. En fazla yurt dışına gider yaşarım. Sen ve ailen insan içine çıkamazsınız" diyerek tehdit ettiğini aktarmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Tuma Çelik, HDP'den istifa ederek bağımsız milletvekili statüsüne geçmiş, HDP de aldığı karar ile Çelik'i partiden ihraç etmişti. Milletvekilliği düşürülen Çelik, olayla ilgili olarak yargın önünde hesap verecek.