Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı

Erzurum Horasan ilçesine bağlı Azap Köyü'nde kaybolduktan yaklaşık 21 saat sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın yapılan otopside midesinden çamur çıktığı öğrenildi. Küçük kızın amcası Erdal Bayrak, "Otopside ne darp ne taciz olayı var. Midesinden çok miktarda çamur çıkmış" dedi. Minik Merve'nin çamurlu suda boğulduğu tahmin ediliyor.

DÜĞÜN İÇİN GİTTİKLERİ KÖYDE KAYBOLDU

Horasan ilçesinin Dalbaşı köyünde yaşayan Netice-Ebrar Bayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Merve Bayrak, 30 Ağustos günü annesi ile birlikte komşu köy olan Azap'a gitti. Düğünün yapıldığı evin önünde arkadaşları ile oyun oynayan Merve Bayrak bir anda kayboldu. Anne ile köylüler, Merve'yi aramalarına rağmen bulamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki köye gelen ekipler, arama- kurtarma çalışması başlattı. Havanın kararmasıyla sonlandırılan çalışmalar 31 Ağustos sabahı devam etti. Ekipler arama çalışmalarını sürdürürken, bölgede hayvan otlatan bir çoban köye yaklaşık 4 kilometre mesafedeki dere kenarında küçük kızın cansız bedenini buldu.

CANSIZ BEDENİ DERE KENARINDA BULUNDU

Aile ve çocuğun yakınları gelen haberle yıkıldı. Merve Bayrak'ın, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Adli Tıp Kurumu önünde otopsiyi bekleyen Horasan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı olan baba Ebrar Bayrak, büyük acı yaşadı. Yakınlarına sarılarak ağlayan acılı babayı yanındakiler teselli etmeye çalıştı. Yaklaşık 4 saat süren otopsinin ardından Merve Bayrak'ın cenazesi köyünde toprağa verildi.

ÇAMURLU SUDA BOĞULDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Anne ve baba kızlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, amca Erdal Bayrak yaptığı açıklamada Merve'nin yapılan otopsi raporunda ölümünde hiçbir şüphe olmadığını belirtti. Canı kadar sevdiği Merve'nin olay günü annesi ile birlikte hemen yan taraftaki köydeki bir yakınlarının düğününe gittiğini belirten amca Bayrak şunları söyledi: "Merve düğünün olduğu evin önünde çocuklarla oynuyormuş. Sanırım Azap köyünün mezarlığı yanında salıncak gibi bir şey varmış. Bir çocukla oraya gitmek istemiş ancak o çocuk gitmeyince Merve tek başına gitmiş. Köyü tam bilmediği için yolunu şaşırmış ve ters istikamete doğru gitmiş. Merve'nin kaybolduğu anlaşılınca Allah devletimize zeval vermesin onu bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri seferber oldu. Ama sabah saatlerinde acı haberi aldık. Merve'nin kaybolduğu gün hava çok sıcaktı. Tahminimize göre uzunca bir yol giden Merve, susayınca derede su birikintisine girdi. Balçık bir yer. Ayağı batınca toparlanamadı ve düşüp çamurlu suda boğuldu.Ön otopsi raporunda midesinden çamur çıkmış.

"DARP VEYA TACİZ GİBİ DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bunun dışında herhangi bir darp veya taciz gibi şüpheli durum söz konusu değil. Ben Ankara'da yaşıyorum. 55 yaşındayım onun her sesini duyduğumda 5 yaş gençleşirdim. Telefonla konuştuğumuzda benden etek, ruj, oje isterdi. Her isteğini yerine getirirdim. Onu canımdan çok severdim. Onun tadı bir başkaydı. O kadar çok sevdiğim yeğenimi toprağa ellerimle verdim. Bu kadar sevmenin acısı da büyük oluyor. Lütfen çocuklarımızı 'Bir şey olmaz' diyerek sahipsiz bırakmayalım. Her şey olabiliyor. Bunu biz gördük. İnşallah başkasının başına gelmez."