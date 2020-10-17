Yürek dayanmaz! Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlandı

Eskerov ailesinin saldırıda hayatını kaybeden 5 ferdi, yakınları tarafından Gence'deki 4 nolu mezarlıkta Azerbaycan bayrağına sarılı şekilde toprağa verildi. Baba Suluddin Eskerov, oğlu Bahtiyar Eskerov, eşi Sevil Eskerova, kızlar Nigar Eskerova ve henüz 10 aylık olan Narin Eskerova'nın enkaz altından cansız çıkarıldığı belirtildi.

KATLEDİLMESEYDİ, 16 YAŞINA GİRECEKTİ

Mezarlıkta bulunan Eskerov ailesinin yakınlarından Vugar Şerifov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yarın Nigar Eskerova'nın doğum günüydü. 16 yaşına girecekti. Hazırlığı yapıldı ancak bugün defnedildi" dedi. Füzenin müstakil evlerinin üzerine düştüğünü aktaran Şerifov, "Halen şoktayız, 1 kişi değil tam 5 kişi bir aileden bir anda yok oldu." diye konuştu.

5 AYLIK BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Füzenin isabet ettiği evlerden birinde oturan ve saldırı sırasında uykuda olan Royal Şahnezerov, eşi Zuleyha Şahnezerova ve henüz 5 aylık bebekleri Medine enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Saldırıdan sadece 3 yaşındaki kız çocukları Hatice'nin sağ kurtulduğu belirtildi. Royal'ın yakın akrabası Feride Botanova, "Royal bankacıydı. Geçen hafta Gence'ye yapılan saldırıda birlikte olay yerini ziyaret etmiş, orada hayatını kaybedenler için karanfil bırakmıştık." ifadelerini kullandı. Füzenin doğrudan üzerine düştüğü evin Royal'ın ailesine ait olduğunu aktaran Botanova, "Maalesef tek bir kızı Hatice sağ kalabildi. Bu ölüm onlara hiç yakışmadı." dedi.

"İKİ KEZ SALDIRAN ÜÇÜNCÜ KEZ SALDIRIR"

"Ermenistan tekrar kente saldırır mı?" sorusuna Botanova, "İkinci defa vuran, 3'üncü defa da saldırır. Biz başka bir saldırı da bekliyoruz. Yine gece, yine uykudayken." diye konuştu. Zuleyha'nın annesi Sevinç Ağayeva da kızını son yolcuğuna uğurlarken ayakta durmakta zorlandı.

ERMENİSTAN, ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü. Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı. 15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Bugün Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.