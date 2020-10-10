Son dakika haberleri... Başkentte hastanede yangın (1)

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Hastaların tahliye edilmesi ANKARA - Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi F blok 1. katta bulunan psikiyatri bölümünde çıkan yangın nedeniyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki hastaları tahliye etti. (1)