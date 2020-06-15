Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Manchester United'ın İspanyol kalecisi David de Gea, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaraylı Fernando Muslera'ya geçmiş olsun mesajı gönderdi.
15.06.2020 01:06 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:13
İngiliz ekibi Manchester United'ın yıldız kalecisi David de Gea, Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'ya sakatlığından dolayı sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.
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Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta sakatlanan ve sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'ya dünyanın her yerinden geçmiş olsun mesajları geliyor.
YILDIZ KALECİ DE DESTEK VERDİ
Son olarak Manchester United'ın İspanyol kalecisi David de Gea, Muslera'ya destek verdi. 29 yaşındaki eldiven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Muslera'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.