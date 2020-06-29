Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi

Çankırı'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, bugün saat 24.00'ten itibaren maske takma zorunluluğu getirildi.

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, devletin, tüm kurumlarıyla koronavirüs salgınının yayılmasını ve vatandaşın hayatını tehdit etmesini engellemek için her türlü tedbiri aldığı ve uyulması gereken kuralları belirleyip, paylaştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda; 22.06.2020 tarihli duyuruda vaka sayısındaki azalmanın devamı için vatandaşlarımızın maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri hususunda bilgilendirme yapılmıştır. Ancak; bu konuda gereken hassasiyet gösterilmemiş ve ilimizdeki vaka sayısı artarak devam etmiştir. Bu nedenle; İl Hıfzıssıhha Kurulu '29.06.2020 tarihi saat 00.00'dan itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılmasının zorunlu olduğuna' karar vermiştir. Alınan karara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci ve diğer maddeleri gereğince para cezası verilecektir"

NİĞDE'DE MASKE KULLANIMI ZORUNLU OLDU

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle dünyada can kaybı ve vaka sayısının artmaya devam ettiği belirtildi.

Niğde'de vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri hususunda uyarılarda bulunan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, pandemi kurulunda yatığı açıklamada Niğde'de bugüne kadar 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Şimşek, "Çok şükür ilimizde aldığımız tedbirler sonucu ülke ortalamasına göre iyi bir çizgimiz oldu. Hatta ilk zamanlar hiç vakamız yok. Ancak ülke genelindeki artışa paralel olarak ilimizdeki vakalarda artmalar oldu. Birçok hastamız iyileşerek taburcu oldu. tabi bu arada 7 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

İl Pandemi kurulu sonrası yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi: "İl Pandemi Kurulu 1.07.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılmasının zorunlu olduğuna karar vermiştir. Alınan karara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve diğer maddeleri gereğince para cezası verilecektir"

HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Öte yandan, koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 60'a yükseldi. Maske kullanımının zorun olduğu iller şu şekilde:

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller şöyle:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.