Talihsiz vatandaş, çalıştığı kurumun bahçesinde bankta otururken öldü
Adıyaman'da İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde görev yapan vatandaş, kurumun bahçesindeki bankta otururken fenalaşıp yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirledi.
16.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:39
Adıyaman'da Ferhat Aslan (51), görevli olduğu İl Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki bankta otururken hayatını kaybetti. Aslan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
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Olay, sabah saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Müdürlükte memur olarak görev yapan Ferhat Aslan, kurumun bahçesindeki bankta otururken fenalaştı.
YIĞILIP KALDIĞI YERDE CAN VERDİ
Aniden yere yığılan Aslan'ı fark edenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Ferhat Aslan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.