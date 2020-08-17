Son dakika haberleri | Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde işlenen cinayette Hulusi Çelik, eski eşi Şahime Erdoğan ile ev sahibi Tunay Ayekin'in tüfekle vurarak öldürdü.

17.08.2020 18:33 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:46

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde işlenen cinayette Hulusi Çelik, eski eşi Şahime Erdoğan ile ev sahibi Tunay Ayekin'in tüfekle vurarak öldürdü.

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Olay, Adala Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hulusi Çelik(34), bir süre önce boşandığı eski eşi Şahime Erdoğan(35) ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Çelik yanında bulunan av tüfeği ile boşandığı eşi 2 çocuk annesi Şahime Erdoğan'nın başına 1 el ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından evden çıkan Çelik, ev sahibi Tunay Ayekin(47) ile evinin arkasındaki sokakta karşılaştı. Çelik yanında bulunan av tüfeği ile otomobilin içinde bulunan Ayekin'e de 1 el ateş ederek öldürüp, olay yerinden motosikletiyle kaçtı.

Jandarma 2 kişiyi öldüren Çelik'i yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, cinayete kurban giden evli ve 2 çocuk babası Tunay Ayekin'in CHP Salihli İlçe Yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi. - MANİSA

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