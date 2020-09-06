Trafiğe neden olduğu iddialarına Soylu'dan manidar yanıt: Özür dilerim, olmamam gereken bir yerdeydim
Giresun'daki arama kurtarma bölgesine gittiği sırada bir vatandaşın trafiğin oluşmasına sebep gösterdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eleştirilere yanıt verdi. Soylu, özür dileyerek "Olmamam gereken bir yerdeydim. Gelişim gidişim toplam yarım saat. Yolda değildik, arama- kurtarma bölgesine indik" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da arama- kurtarma bölgesine gittiği sırada bir vatandaşın trafik sıkışıklığı nedeniyle yaptığı eleştiriye, "Gelişim gidişim toplam yarım saat. Yolda değildik, arama- kurtarma bölgesine indik. Tekrar verdiğim rahatsızlık için özür dilerim" cevabını verdi.
İDDİAYA YANIT VERDİ
Bakan Soylu, 22 Ağustos akşamı sel felaketinin meydana geldiği Giresun'da arama- kurtarma bölgesine giderken trafik sıkışıklığına neden olduğu iddiasıyla yapılan eleştiriyi yanıtladı.
"ÖZÜR DİLİYORUM"
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye geliş ve gidiş süresinin toplam yarım saat olduğunu belirterek, "Özür diliyorum. Olmamam gereken bir yerde idim. Doğankent'te jandarmalarımızın şehit olduğu yerde operatörün arama kurtarmasının devam ettiği noktada idim. Gelişim gidişim toplam yarım saat. Yolda değildik, arama- kurtarma bölgesine indik. Tekrar verdiğim rahatsızlık için özür dilerim" dedi.