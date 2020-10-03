Son dakika haberleri | alacak nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldürdü

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, İbrahim O., borç- alacak meselesi nedeniyle tartıştığı akrabası Buğra Sain'i tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ekinler Mahallesi Odalar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim O. eve gelen akrabası Buğra Sain ile aralarındaki borç- alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. İbrahim O., tartışmanın büyümesi üzerine tüfekle ateş ederek Buğra Sain'i göğsünden vurdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Buğra Sain'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan İbrahim O. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.