Son Dakika | Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı
12.10.2020 09:48 | Güncelleme: 12.10.2020 09:58
Son dakika haberler... Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı Beslenmesi ve satılması yasak olan pitbull cinsi 2 köpeğe el koyan polis sahibine 9 bin 560 lira para cezası kesti Adana'da beslenmesi ve satılması yasak olan pitbull cinsi 2 köpeğe el koyan polis, sahibine 9 bin 560 lira para cezası kesti.
Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı
Beslenmesi ve satılması yasak olan pitbull cinsi 2 köpeğe el koyan polis sahibine 9 bin 560 lira para cezası kesti