Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Adana'da silahlı kavga çıktığı ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine intikal etti. Ancak çatışma yerine oyuncak tabancalarla dizi çekimi yapıldığını tespit edildi, gerçeğin ortaya çıkmasından sonra çekim devam edildi.
20.08.2020 05:22 | Son Güncelleme: 20.08.2020 08:01
Adana'da iki grup arasında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine mahalleye giden polis ekipleri, oyuncak tabancalarla dizi çekimi yapıldığını tespit etti.
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ZIRHLI ARAÇLI EKİPLER SEVK EDİLDİ
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga olduğu ihbarı yapılınca olay yerine Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne bağlı zırhlı araçlarla çok sayıda ekip sevk edildi. Mahalleye ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada iki grup arasında çatışma olmadığını ve bir dizinin çekiminin yapıldığını belirledi.Silahları inceleyen polis, tabancaların oyuncak olduğunu ve çekim ekibinin gerekli izinlerinin bulunduğunu tespit etti.
Ekiplerin incelemesinin ardından, dizinin yarım kalan sahnesinin çekimine devam edildi.