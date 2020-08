Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor

Vezirköprü'de sit alanında bulunan ve harabe halinde bulunan evde ikamet eden aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'ndan 25 bin lira yardım almalarına rağmen evlerini tamir ettiremedi. Yıkılmaya yüz tutan evde oturmak zorunda kalan aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor.

CAMLAR NAYLON KAPLI, TUVALET VE BANYO YOK

İlçenin Tabakhane Mahallesi 1406. Sokak numara 32'de oturan Kurtça Özel (49) ve Şerife Özel ile 5 çocuğu, harabe haldeki bir evde yaşıyor. İki katlı ahşap evin camları naylonla kapatılırken, evin tuvaleti ve banyosu da yok. 5 çocuk annesi Necibe Özel, çocuklarını okuttuklarını, eşinin belli bir işi olmadığını, evin her tarafının çürük olduğunu, sit alanı kapsamında olduğu için yıkıp yeni ev yapma imkanlarının olmadığını, bir gün evin başlarına yıkılacağından korktuklarını söyledi.

25 BİN LİRAYA RAĞMEN TAMİR ETTİREMEDİLER

Evin eşi Kurtça Özel'e babasından miras kaldığını ifade eden Özel, evin sit alanı olmasının yanı sıra imar probleminin de olduğunu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan 25 bin lira yardım çıktığını ancak tamir ve onarıma yetmediğini, zaten evin onarılmasının da mümkün olmadığını, çocuklarının her gece aynı korkuyu yaşadığını belirtti.

Lise 2. sınıf öğrencisi Esma Özel ise, her gece korku içinde ders çalıştıklarını, yağmurlu havalarda yağan yağmurun tamamen evin içine girdiğini belirterek, korku içinde yaşamak istemediklerini dile getirdi.

"EV ÇÜRÜK VE YIKILMAYA YÜZ TUTMUŞ"

Tabakhane Mahallesi Muhtarı Kazım Aslan, ailenin sorunları ile ilgilendiğini, ilgili makamlarla görüştüğünü ancak evin sit alanı kapsamında olması ve imar problemi olması nedeniyle işlem yapılamadığını ifade etti. Aslan, evin her an yıkılabileceğini ancak ailenin yeni ev alma imkanlarının bulunmadığını belirterek, yetkili makamlardan soruna bir çözüm bulunmasını istedi. Her yağmurda komşuların evin yıkılabileceği endişesi içinde olduklarını belirten Aslan, bu durumdan tüm komşularının tedirgin olduğunu sözlerine ekledi.

Özel ailesinin komşuları, ailenin zor durumda olduğunu ve bir gün evlerinin başlarına yıkılacağı korkusu içinde olduklarını söyleyerek, yetkililerin aileye çözüm bulması gerektiğini kaydettiler.