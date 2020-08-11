Tottenham, Pierre-Emile Höjbjerg'i renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde ilk transferini yaptı. Londra temsilcisi, orta saha oyuncusu Pierre-Emile Höjbjerg'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada anlaşmanın 5 yıllık olduğu kaydedildi.

15 MİLYON STERLİN

Geçen sezon Southampton ile tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Höjbjerg için Tottenham'ın 15 milyon sterlin bonservis ödediği basına yansıdı.

WALKER-PETERS AYRILDI

Southampton ise Tottenham'dan ocak ayında kiraladığı 23 yaşındaki savunma oyuncusu Kyle Walker-Peters'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı.

6. SIRADA LİGİ TAMAMLADI

Geçtiğimiz sezon adeta bir enkazı devralan Jose Mourinho, arka arkaya maçlar kazanarak takımı yükselişe geçirmiş ve sezonu 6. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmişti.