Son dakika haberi... Tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürüldü
Son dakika gündem haberi: MANİSA'nın Salihli ilçesinde, çiftçi Hüseyin Akbaş (26), çıkan tartışmada arkadaşı Mahsun K. (26) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, çiftçi Hüseyin Akbaş (26), çıkan tartışmada arkadaşı Mahsun K. (26) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Mahsun K., polis merkezine gidip, teslim oldu.
Salihli'nin kırsal Caferbey Mahallesi'nde yaşayan evli, 1 çocuk babası Hüseyin Akbaş, dün gece, bir restoranda garson olan arkadaşı Mahsun K.'yi de yanına alıp, 45 SB 7439 plakalı motosikletiyle Barış Mahallesi, Gülnar Sitesi'ndeki ağaçlık alana gitti. İddiaya göre, birlikte alkol alan ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Mahsun K., tabancayla Akbaş'a 4 el ateş etti. Akbaş, kanlar içinde yere yığılırken, Mahsun K. kaçtı.
Gözaltına alınan Mahsun K.'nin polisteki ilk ifadesinde, "Buluşup, birlikte içki içtiğim arkadaşım Hüseyin ile aramızda tartışma çıktı. Tabancamı çıkarıp, 4 el ateş ettim. En yakın arkadaşımı öldürdüğüm için pişmanım" dediği öğrenildi.