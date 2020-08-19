Son dakika haberi... Tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürüldü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, çiftçi Hüseyin Akbaş (26), çıkan tartışmada arkadaşı Mahsun K. (26) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Mahsun K., polis merkezine gidip, teslim oldu.

Salihli'nin kırsal Caferbey Mahallesi'nde yaşayan evli, 1 çocuk babası Hüseyin Akbaş, dün gece, bir restoranda garson olan arkadaşı Mahsun K.'yi de yanına alıp, 45 SB 7439 plakalı motosikletiyle Barış Mahallesi, Gülnar Sitesi'ndeki ağaçlık alana gitti. İddiaya göre, birlikte alkol alan ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Mahsun K., tabancayla Akbaş'a 4 el ateş etti. Akbaş, kanlar içinde yere yığılırken, Mahsun K. kaçtı.

Bir süre sonra Salihli Polis Merkezi'ne giden Mahsun K., suçunu itiraf edip, teslim oldu. Mahsun K.'nin ifadesinden yola çıkarak olay yerine giden polis, Akbaş'ın cesedini buldu.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 7b65 milimetre çapında 3 boş kovan bulundu. Akbaş'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Mahsun K.'nin polisteki ilk ifadesinde, "Buluşup, birlikte içki içtiğim arkadaşım Hüseyin ile aramızda tartışma çıktı. Tabancamı çıkarıp, 4 el ateş ettim. En yakın arkadaşımı öldürdüğüm için pişmanım" dediği öğrenildi.