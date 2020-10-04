Söke'de zeytinlik alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Aydın'ın Söke ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü öğrenildi.

EKİPLER KISA SÜREDE YANGINA GELEREK MÜDAHALE ETTİ

Yangın, saat 19.00 sıralarında Fevzipaşa Mahallesi üst kısmındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede gelerek yangına müdahale etti.

ÇOK SAYIDA ZEYTİN AĞACI ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin çalışmayla yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, yangında çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü bildirildi.