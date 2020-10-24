Şişli'de lüks rezidansa silahlı saldırı: 2'si kadın 3 kişi yaralandı

Mecidiyeköy'deki lüks rezidansta saat 14.40 sıralarında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişi kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.Saldırgan olayın ardından kaçarken, rezidans görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGANLARIN EŞGALİ BELİRLENDİ

Polis saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışmalara başlandı.