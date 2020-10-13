Son dakika haberi... Sahte dolarlarla içki, sigara ve ilaç alan zanlılar kamerada

ADANA'da 100 dolarlık sahte banknotlarla 7 ayrı iş yerinden alkollü içki, sigara ve ilaç satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin elebaşı olduğu belirtilen Mahir Yertutan'ın tanınmamak için iş yerlerine girerken gözlük takıp, saç modelini değiştirdiği, turist aksanıyla konuştuğu öne sürüldü. Sahte parayla alışverişler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 100 dolarlık sahte paralarla kentteki 7 ayrı iş yerinden dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin Mahir Yertutan, Hakkı Yuntar ve Ömer Devrim A. olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan polis ekipleri, şüphelileri düzenlenen baskınla adreslerinde gözaltına aldı. Ekipler, Mahir Yertutan'ın evinde 9, Hakkı Yuntar'ın evinde ise 4 adet olmak üzere toplamda 13 adet 100 dolarlık banknot ve 3 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

CERRAHİ MASKEYLE YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken sağlık kontrolünden geçirilen Mahir Yertutan, gazetecilerin kendisini görüntülemesi üzerine cerrahi maskeyle yüzünü gizledi. Mahir Yertutan ve Hakkı Yuntar çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Ömer Devrim A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerin piyasaya sürdüğü 100 dolarlık sahte banknotlarla farklı adreslerden alkollü içki, sigara ve ilaç aldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin elebaşı olduğu öne sürülen Mahir Yertutan'ın iş yerlerine giderken saç modelini değiştirip gözlük taktığı, tanınmamak için turist aksanıyla konuştuğu öne sürüldü.