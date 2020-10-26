Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca: (İstanbul'da Kovid-19 vakaları) Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir
26.10.2020 17:43 | Güncelleme: 26.10.2020 17:46
Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "(İstanbul'da Kovid-19 vakaları) Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir"
Sağlık Bakanı Koca: "(İstanbul'da Kovid-19 vakaları) Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir"