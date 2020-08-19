Büyük bir yanlış yaptım deyip herkesin içinde kendini ateşe verdi! Kamera kayıttaydı

Samsun'da otobüs terminalinde üzerine benzin döküp kendisini ateşe veren S.A. (24), hastanede tedaviye alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. S.A'nın kendisini yakmadan önce "Büyük bir yanlış yaptım" dediği öğrenildi.

PSİKOLOJİK BUNALIMDAYDI

Olay, saat 06.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Samsun şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Ordu'nun Fatsa ilçesine ailesiyle birlikte fındık toplamak için geldiği belirtilen ve psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen S.A., akaryakıt istasyonundan aldığı benzini üzerine döktü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre S.A., 'Ben büyük bir yanlış yaptım' diyerek kendini ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan S.A., terminal kafeteryasına doğru koştu. Otogar çalışanları yangın söndürme tüpü ile gence müdahale ederek yangını söndürdü.

Çağırılan ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.