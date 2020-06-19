Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı geldi
Marmara Bölgesi'nin doğusunda bugün yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, ortaya çıkacak olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarıda da bulundu.
19.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:51
Meteorolojiden yapılan açıklamada Marmara Bölgesi'nin doğusunda bugün itibarıyla yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirin elden bırakılmaması gerektiği de belirtildi.
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MARMARA'NIN DOĞUSUNDA BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
TEDBİRLİ OLUNMASI KONUSUNDA UYARIDA BULUNULDU
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.