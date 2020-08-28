Üfürükçü hoca olarak bilinen adam, taciz iddiasıyla gözaltına alındı

Kütahya'da oturan H.U. (23) ve halası G.A. (42), uzun süredir gördükleri psikolojik tedaviden sonuç alamayınca halk arasında 'üfürükçü hoca' olarak tabir edilen H.A.'nın (67) Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki evine gitti. İddiaya göre H.A., farklı zamanlarda para karşılığında yaptığı seanslarda 2 kadına cinsel tacizde bulundu.

BORCUNU ÖDEMEMİŞ

Kadınların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.A., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyet merkezine götürüldü. İddiaları kabul etmeyen H.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan şüpheli H.A.'nın yapılan sicil kontrolünde, taahhüt ettiği borcunu ödemediği gerekçesiyle hakkında 'yakalama emri' olduğu tespit edildi.