Üfürükçü hoca olarak bilinen adam, taciz iddiasıyla gözaltına alındı
Kütahya'da, psikolojik rahatsızlığı bulunanları tedavi ettiği iddia edilen ve halk arasında 'üfürükçü hoca' olarak tanınan H.A. (67), 2 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
28.08.2020 14:18 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:08
Kütahya'da oturan H.U. (23) ve halası G.A. (42), uzun süredir gördükleri psikolojik tedaviden sonuç alamayınca halk arasında 'üfürükçü hoca' olarak tabir edilen H.A.'nın (67) Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki evine gitti. İddiaya göre H.A., farklı zamanlarda para karşılığında yaptığı seanslarda 2 kadına cinsel tacizde bulundu.
BORCUNU ÖDEMEMİŞ
Kadınların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.A., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyet merkezine götürüldü. İddiaları kabul etmeyen H.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan şüpheli H.A.'nın yapılan sicil kontrolünde, taahhüt ettiği borcunu ödemediği gerekçesiyle hakkında 'yakalama emri' olduğu tespit edildi.