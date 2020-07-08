Son dakika haberi... Kaynarca'da sağanak; tarım arazileri ve köprüler sular altında

Kaynarca'da sağanak; tarım arazileri ve köprüler sular altında (2)

EVLERİ SU BASTI

Kaynarca ilçesi Müezzinler Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle Müezzinler Camii'nin istinat duvarı çöktü. Caminin arka kısmında bulunan Kuran kursunu ve tuvaletleri su basarken, mahalledeki çok sayıda ev, ahır ve garaj sular altında kaldı. Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Mahallede yaşayan vatandaşlar, yolları temizlemek için görevlendirilen Kaynarca Belediyesi ekiplerine traktörlerle destek oldu.

Mahallede yaşayan Mehmet Aslan, Sel nedeniyle evimizin altını su bastı. Hayvanlarımız, arabalarımız suda kaldı dedi.