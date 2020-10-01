İtfaiyeden 'Nasreddin Hoca' misali keçi kurtarma operasyonu

Balıkesir Havran ilçesinin kırsal kesiminde bulunan Çakırdere Mahallesi muhtarı Kadir Süzük, 2 gün önce keçilerin dik olan Yayla Taşı mevkiindeki kayalıklara kaçtığını kendisinin başarılı olamadığını ve geri dönemedikleri için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit ve Havran İtfaiye Grup Amirliği arama kurtarma ekipleri alarma geçti.

6 SAATLİK MÜCADELE SONRASI KURTARILDI

Usta dağcıları aratmayan uzman personel, 6 saatlik bir mücadele sonrası dik kayalıklardan aşağıya uzatılan halatlar yardımı kaybolan 5 keçiyi zararsız bir şekilde indirdi.Ancak muhtarın kayıp olan 5 keçisi ise 7 olarak bulununca ekipler de şaşırdı. Bunun üzerine yapılan incelemede muhtarın kayıp olan 5 değil, 7 keçisinin dağa kaçtığı anlaşıldı.

MUHTAR YANLIŞ SAYMIŞ

Bu durumun Nasreddin Hoca'nın fıkrasını anımsattığını belirten ekipler, sahibi 5 keçisinin kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu. Kendisi de önce çok şaşırdı. Keçiler benim dedi. Ama sonra sürüsünü yanlış saydığı için 5 kayıp olduğunu sanmış. Meğerse 7 tanesi kayıpmış. Teslim edince çok mutlu oldu" diye konuştular.