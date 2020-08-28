Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, adil yargılanma talebi ile başladığı ölüm orucunun 238'inci gününde yaşamını yitiren Avukat Ebru Timtik'in fotoğrafını baro binasına asan İstanbul Barosu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayarak "İstanbul Barosuna da yazıklar olsun, İstanbul Barosu'nun yöneticilerine de yazıklar olsun" dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde subay ve astsubay mezuniyet töreninde konuşan Bakan Soylu, "Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosuna asanları şiddetle kınıyorum. Emniyet mensubu arkadaşlarımız derhal o fotoğrafı oradan kaldırdılar ama bu milletin vicdanı ile oynamasınlar artık. Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosuna asanların bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.

"DERHAL FOTOĞRAF KALDIRILDI"

Soylu ayrıca, "Emniyet mensubu arkadaşlarımız derhal o fotoğrafı oradan kaldırdılar ama bu milletin vicdanı ile oynamasınlar artık" diye konuştu.