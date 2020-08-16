Son dakika haberi... Husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada Murat Y. (45) tarafından pompalı tüfekle vurulan Serkan Gürel (38) hayatını kaybetti, Hasan Gürel (35) yaralandı. Şüpheli Murat Y. ise olayın ardından kayıplara karıştı.

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Kılıç Reis Mahallesi'nde bulunan İhsan Alyanak Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet olan Murat Y. ve Serkan Gürel telefonda tartıştı. Görüşmenin ardından parkta bir araya gelen Serkan Gürel ile Hasan Gürel ve Murat Y. tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Y. yanında getirdiği pompalı tüfekle 2 kişinin üzerine ateş açtı. Saçmaların isabet etmesiyle Serkan ile Hasan Gürel kanlar içerisinde yığılırken, Murat Y. ise kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahelelerinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serkan Gürel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Hasan Gürel'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murat Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.