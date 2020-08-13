Miras davası kanlı bitti! Yolda yürüyen yaşlı çifte motosikletten silahlı saldırı

Hatay'da yaşlı bir çift, motosikletli kişiler tarafından yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu çiftlerden biri hayatını kaybederken diğeri ise ağır yaralandı.

TAKİP EDİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evlerine doğru giden Semir ve Fatma Kiremitçi çiftini takip eden motosikletli iki şahıs, yaşlı çifte silahlı saldırıda bulundu. Ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı çiften Semir Kiremitçi (55), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma Kiremitçi'nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRIDA MİRAS ŞÜPHESİ

Miras davası üzerine yaşandığı iddia edilen silahlı saldırının ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Diğer taraftan yaşlı çiftin yakınlarının ise hastaneye akın ettiği öğrenildi.