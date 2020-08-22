60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Hasan Mercan (60) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Kendirci Sokaktaki evinde yalnız yaşayan Hasan Mercan'ın komşuları evden ağır kokular gelmesi üzerine durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ YAŞLI ADAMIN ÖLDÜĞÜNÜ TESPİT ETTİ

Çilingir yardımıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mercan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hasan Mercan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.