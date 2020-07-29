Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı!

Rusya'nın Novosibirsk kentinde, eski bir Rus askeri olan Yaroslav Forkin (35), boşandığı ünlü sporcu Elena Rukhlyada'yı (34) önce bıçakla tehdit etti, ardından bir bavula koyup ormanlık alana götürdü. Burada ünlü atleti serbest bırakan Forkin, Rukhlyada'ya çiçek verdi. Tuhaf olayın ardından Forkin, 4.5 yıl hapis cezası aldı.

Olay, 2019 yılı Haziran ayı Rusya'nın Novosibirsk kentinde meydana geldi. Eski bir asker olan Yaroslav Fokin, eski eşi olan gümüş madalyalı sporcu Elena Rukhlyada'nın evine gelerek önce bıçakla tehdit etti, ardından bavula koydu. Forkin, genç kadını ormanlık bir alana götürdü ve serbest bıraktı. Serbest bırakmadan önce de kadına bir buket çiçek verdi.

"SENİ YAVAŞÇA ÖLDÜRECEĞİM"

Rus medyasından Pravda'ya konuşan Rukhlyada, "Çok korktum çünkü bir ay önce bana 'Seni Öldüreceğim. Yavaşça.' demişti. Bu sebeple karşı koyamadım" sözleriyle duygularını anlattı. 2011 Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan genç kadın, uzun süre bu olay hakkında konuşmadığını çünkü travma yaşadığını ifade etti. Yaroslav Forkin, geçen yıl adam kaçırma ve alıkoyma suçundan yargılanarak 4,5 yıl hapis cezası aldı.