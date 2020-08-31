Erzurum'da kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu arazide ölü bulundu

Erzurum'un Horasan ilçesinde dün ailesiyle düğün için gittiği mahallede kaybolan ve bugün ölü bulunan 2,5 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Kentteki bir okulda müdür yardımcısı olan babası Ebrar Bayrak ile dün Azap Mahallesi'nde katıldığı düğün sırasında kaybolan 2,5 yaşındaki Merve'nin bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Mahallede oynarken kaybolan küçük kız, bir çoban tarafından yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Harran Deresi mevkisindeki arazide ölü bulundu.

Bayrak'ın cenazesi olay yerinde cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerince yapılan inceleme sonrası otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Burada yaklaşık 4 saat süren otopsinin ardından aile tarafından teslim alınan Bayrak'ın cenazesi, aynı ilçenin Dalbaşı Mahallesi'nde gözyaşları arasında defnedildi.