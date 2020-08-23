Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 44 yaşındaki Cuma Yeşil'in cansız bedeni bir tarlada bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Yeşil'in dövülerek öldürüldükten sonra cansız bedeninin tarlaya atıldığını tespit etti.

Olay, sabah saatlerinde, Karadirlik Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalleli, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Cansız beden üzerinde yapılan incelemede dövülerek öldürüldüğü ve ardından tarlaya atıldığı tespit edildi. Polisin yaptığı kontrolde ise cansız bedenin Cumali Yeşil'e ait olduğu saptandı. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Yeşil'in cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cinayet şüphelisi ya da şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.