Bursa'da gerçekleştirilen Fırtına-16 operasyonunda çok sayıda hap ve esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde yasa dışı yollarla Türkiye'ye uyuşturucu ile uyarıcı ticareti ve sevkıyatı yapan istihbaratı aldı. Şahıslara yönelik Fırtına-16 adı verilen operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU

Zehir tacirlerinin kullandığı araç, narkotik ekipleri tarafından kente girdiği andan itibaren takibe alındı. Yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye uyuşturucu madde getirip dağıtımını yapacakları tespit edilen araç, emniyet ekipleri tarafından otoyol üzerinde durdurulup otoparka çekildi. Narkotik arama köpeği Fırtına'nın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, aracın motor kaputu, arka tamponu ve torpidosunda hazırlanan özel bölmelere gizlenmiş yaklaşık 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan A.J. isimli Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan uyuşturucu miktarının, Bursa'da şimdiye kadar yakalanan en yüksek miktardaki captagon ve plaka esrar olduğu öğrenildi.