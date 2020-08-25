Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde de hız kesmiyor. Siyah beyazlı ekip, Mensah, N'Sakala ve Welinton'un ardından bir transfer daha yaptı ve Altınordu forması giyen Atakan Üner'i kadrosuna kattı. 21 yaşındaki oyuncu bugün resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

Transferi sonrasında ilk duygularını dile getiren Atakan, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Transferde emeği geçen Sergen hocama, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Beşiktaş'ta kalıcı olmak için, Beşiktaş'a layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

4 GOL VE 8 ASİSTLE OYNADI

Bu sezon Altınordu formasıyla 34 resmi maça çıkan Üner, 4 gol ve 8 asistlik bir performans gösterdi.