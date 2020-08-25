Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın Altınordu'dan transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu Atakan Üner'i İstanbul'a getirdi. Transferi sonrasında açıklamalarda bulunan futbolcu, "Beşiktaş'a layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" sözleriyle duygularını dile getirdi.
25.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:05
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde de hız kesmiyor. Siyah beyazlı ekip, Mensah, N'Sakala ve Welinton'un ardından bir transfer daha yaptı ve Altınordu forması giyen Atakan Üner'i kadrosuna kattı. 21 yaşındaki oyuncu bugün resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi.
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"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"
Transferi sonrasında ilk duygularını dile getiren Atakan, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Transferde emeği geçen Sergen hocama, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Beşiktaş'ta kalıcı olmak için, Beşiktaş'a layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.
4 GOL VE 8 ASİSTLE OYNADI
Bu sezon Altınordu formasıyla 34 resmi maça çıkan Üner, 4 gol ve 8 asistlik bir performans gösterdi.