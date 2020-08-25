Son dakika haberi | Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner, İstanbul'a geldi
Son dakika spor haberine göre özel açıklamalarda bulundu.
25.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:10
özel açıklamalarda bulundu. Atakan Üner, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Transferde emeği geçen Sergen hocama, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Beşiktaş'ta kalıcı olmak için, Beşiktaş'a layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı. - İstanbul
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Kaynak: DHA