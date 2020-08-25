İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
Batman'da, eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan iki çocuk annesi kadın, başından ve boynundan yaralandı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
25.08.2020 22:13 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:36
Batman'da 2 çocuk annesi 21 yaşındaki kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
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Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde yolda yürüyen E.T'yi boşandığı M.D. otomobille takip etti. İddiaya göre, bir süre sonra eski eşine aracıyla yaklaşan M.D. silahla ateş ederek E.T'yi vurdu.
BAŞINDAN VE BOYNUNDAN VURULAN KADIN ÖLDÜ
Saldırgan olay yerinden kaçarken E.T. çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Başından ve boynundan yaralanan E.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI
Zanlı kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.