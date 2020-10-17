Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği Hakkari'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile birlikte video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle görüştü.

TERÖR NEDENİYLE GİRİLEMEYEN BÖLGEDE KAHVE İÇTİ

Bakan Soylu daha sonra beraberindekilerle saat 24.00'te caddeye çıktı. Esnafı ziyaret eden Soylu, karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Bakan Soylu, Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Bakan Soylu son olarak beraberindekiler ile birlikte bir zamanlar terörden dolayı girilemeyen bölgede güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarından sonra turizme açılan 3 bin 300 metrede, Göllerbaşı Sat Buzul Gölleri'nde kahve ve semaver çayı içti.

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını paylaşarak, "Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş. 3 bin 300 metrede, Göllerbaşı Sat Buzul Gölleri'nde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, huzurla kahvemizi içiyoruz. Allah'a şükürler olsun" notunu düştü.

İşte Bakan Soylu'nun paylaştığı o kareler;