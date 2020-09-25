Altının kilogramı 457 bin 750 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 453 bin 750 lira, en yüksek 459 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 457 bin 750 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 3.785 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 716 milyon 972 bin 958,28 lira, işlem miktarı ise 3.785,91 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 749 milyon 587 bin 620,16 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Say Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi, Ziraat Bankası ve Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: