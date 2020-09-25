Son dakika haberi... Altının kilogramı 457 bin 750 liraya yükseldi
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Son dakika haberi... Altının kilogramı 457 bin 750 liraya yükseldi

25.09.2020 16:47 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:47
Son dakika haberi... Altının kilogramı 457 bin 750 liraya yükseldi

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 457 bin 750 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 457 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 453 bin 750 lira, en yüksek 459 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 457 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 716 milyon 972 bin 958,28 lira, işlem miktarı ise 3.785,91 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 749 milyon 587 bin 620,16 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Say Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi, Ziraat Bankası ve Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 456.500,001.852,25
En Düşük 453.750,001.854,65
En Yüksek459.600,001.875,85
Kapanış457.750,001.863,60
Ağırlıklı Ortalama 456.526,561.869,71
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.716.972.958,28
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.785,91
Toplam İşlem Adedi136

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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